عاجل/رسالة هامة من أنقرة الى واشنطن بخصوص الحرب في غزة..

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2023/12/17 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

قال مصدر دبلوماسي تركي لوكالة رويترز إن وزير الخارجية هاكان فيدان طلب من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي الأحد، أن تستخدم واشنطن نفوذها على إسرائيل لوقف هجماتها على غزة والضفة الغربية.

وتقول واشنطن، الحليف الأقرب لإسرائيل، مرارا إنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بعد الهجوم الذي شنه مقاتلو حماس عبر الحدود في السابع من أكتوبر.

غير أنها كثفت دعواتها لإسرائيل لضبط النفس في حملتها التي أدت حتى الآن، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة، إلى مقتل ما يقرب من 19 ألف شخص وتدمير جزء كبير من القطاع.

وقال المصدر إن فيدان أبلغ بلينكن بأن الوضع في غزة والضفة الغربية يزداد سوءا بسبب الهجمات الإسرائيلية.

وأبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأميركي جو بايدن يوم الخميس بأن الولايات المتحدة تتحمل “مسؤولية تاريخية” عن تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة.

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