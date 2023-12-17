سيدي حسين/ حجز حوالي 40 ألف دينار متأتية من لعب الرهان الرياضي..وهذه حصيلة الايقافات..

توفرت معلومات مؤكدة لدى فرقة الشرطة العدلية بسيدي حسين مفادها تعمد نفر (موظف) إعداد محلات للعب الرهان الرياضي الالكتروني بسيدي حسين، بايلاء الموضوع الاهمية اللازمة امكن في مرحلة أولى تحديد احد المحلات الكائن بجهة 18 مارس سيدي حسين وبمداهمته أمكن ضبط العامل بالمحل وحجز عدد 02 هواتف جوالة مستغلة في اللعبة المحظورة المشار اليها ومبلغ مالي قيمته 1156 دينار.

بالرجوع إلى مقر الفرقة واستنطاقه اعترف وانه يعمل لفائدة ذي الشبهة الرئيسي كما تم استدعاء مالك المحل وسماعه واعترف بدوره وانه سوف المحل لنفس الشخص.

باستشارة السيد ممثل النيابة العمومية اذن بحجز ما تم ذكره والاحتفاظ بالعامل وتفتيش محل السكنى الذي الشبهة الرئيسي وبالتنقل واجراء عمليات التفتيش القانونية تم حجز مبلغ مالي قيمته 39 الف دينار و870 دينارا كانت مخفية بغرفة نومه.

بمراجعة ممثل النيابة العمومية اذن بادراج المعني بالتفتيش امن أجل “تبييض الأموال وإعداد محل لتعاطي الرهان الرياضي” ومواصلة الأبحاث.