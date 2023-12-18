‘القسّـ.ـام’ تسخر من الاحتلال: ‘وصلتم متأخرين.. المهمة أنجزت’!

نشر الإعلام العسكري لكتائب القسام، الأحد، مقطع فيديو تحت عنوان “وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت”، استهزأ فيه من إعلان جيش الاحتلال العثور على نفق ضخم قريب من معبر “إيرز”.

وعرضت كتائب القسام مشاهد لتجول وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت داخل النفق مرتديا الخوذة والدرع، وإطلاعه من الضباط والجنود على سير العمليات العسكرية، ومن ثم تنتقل لعرض مشاهد من يوم 7 أكتوبر، حين شنت كتائب القسام هجومها المباغت “طوفان الأقصى” على مستوطنات غلاف غزة حيث قتلت وأسرت المئات.

ويظهر مقطع الفيديو، دخول مقاتلي القسام إلى مراكز جيش الاحتلال في محيط قطاع غزة، وقتل وأسر جنوده.

وختمت كتائب القسام مقطع الفيديو، بتوجيه رسالة استهزاء للاحتلال مفادها أنكم “وصلتم متأخرين.. المهمة أُنجزت”!.

وكان جيش الاحتلال قد كشف عن عثوره على أكبر نفق لحركة حماس في غزة، لا يبعد سوى 400 متر عن “معبر إيريز”، متحدثا عن “نظام أنفاق هجومي ضخم”، ينقسم إلى فروع، ويمتد على مسافة تزيد عن أربعة كيلومترات، مشيرا إلى أن محمد السنوار شقيق زعيم حماس في غزة يحيى السنوار، أشرف على مشروع نظام الأنفاق هذا الذي كلف ملايين الدولارات.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن جيش الاحتلال قوله إن النفق، الذي تم تأمينه قبل أسابيع ولكن تم الكشف عنه الأحد، واسع بما يكفي لقيادة عربة كبيرة، ويصل عمقه إلى 50 مترا تحت الأرض ومجهز بنظم لتوفير الكهرباء والتهوية والاتصالات.