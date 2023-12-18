وزارة التربية تنشر رزنامة الإمتحانات الوطنية

نشرت وزارة التربية اليوم الاثنين، رزنامة الاختبارات الكتابية للإمتحان الوطني للبكالوريا في الدورة الرئيسية 2024 ودورة المراقبة إضافة إلى رزنامة مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية وإمتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام وختم التعليم الأساسي التقني.

وتمتد الامتحانات الكتابية للامتحان الوطني للباكالوريا في الدورة الرئيسية لسنة 2024 أيام 5 و6 و7 و10 و11 و12 جوان القادم، فيما يجتاز المؤجلون لدورة المراقبة الامتحانات الكتابية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 4 جويلية القادم.

وحددت الوزارة رزنامة الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية من 20 إلى 22 جوان القادم.

ويجتاز التلاميذ امتحاني شهادة ختم التعليم الأساسي العام وشهادة ختم التعليم الأساسي التقني خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 جوان القادم.

وأوردت الوزارة ضمن هذه الروزنامات مجموعة من التوصيات لفائدة المترشحين والمترشحات للامتحانات الوطنية.

وكانت وزارة التربية نشرت سابقا مواعيد اختبار آخر السنة في مادة التربية البدنية المزمع إجراؤها من 15 إلى 27 أفريل 2024 والاختبارات الشفاهية والتطبيقية من 16 إلى 29 ماي 2024.