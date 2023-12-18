وزير التربية يحسمها بخصوص مسألة التفرغ النقابي..

اكد وزير التربية محمد علي البوغديري أنّ الوزارة ليست مخولة لاسناد التفرغات النقابية او الغائها مبينا ان الحكومة هي الطرف الوحيد الذي بامكانه اسناد هذه التفرّغات أو إلغائها.

وأضاف في تصريح اعلامي على هامش اشرافه مساء اليوم الاثنين بسوسة على افتتاح الملتقى الوطني للموسيقى والكورال أنّه لم يقع اسناد تفرغات نقابية في قطاع التعليم منذ 2011 تاريخ انتهاء العمل برخص التفرغات النقابية.

كما اكد البوغديري حرص وزارة التربية على تنظيم اسناد الرخص النقابيّة وعلى احترام الحق النقابي، مشيرا الى ان الرخصة النقابية تظل مخصصة حصريا للقيام بمهام نقابية اكيدة على غرار حضور المؤتمرات النقابية وحضور اشغال هيئات إدارية

واعلن ان الوزارة لن تقبل مستقبلا برخص نقابية مفتوحة وغير محدد المدة.

واعلن وزير التربية على صعيد اخر أنّ عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية حول اصلاح نظام التربية والتعليم ناهز 580 ألف مشارك من مختلف الشرائح العمرية والطبقات الاجتماعية ولاحظ انّ مشاركة الفئة العمرية أقلّ من 12 سنة هي مشاركات عائلية، مشيرا الى انه أنّه لاحظ من خلال مواكبته للعديد من المشاركات ان عدد المشاركين في هذه الاستشارة الوطنية أكبر من المعلن عنه في المنصّة.

واكد ان الوزارة ستستأنس بما ورد في الاستشارة الوطنية حول اصلاح نظام التربية والتعليم لإصلاح النظام التربوي من خلال المجلس الأعلى للتربية والتعليم ولبناء نظام تربية وتعليم يضمن مستقبل أفضل للناشئة وفي سياق آخر، تحدّث الوزير على أهمية الأنشطة الثقافية والرياضية داخل المؤسسات التربوية، مؤكدا ان الخطوط العريضة لاصلاح النظام التربوي الذي سيشرف عليه رئيس الجمهورية مباشرة من خلال المجلس الأعلى للتربية والتعليم يتضمن إيلاء أهمية كبرى للتنشيط الثقافي والرياضي صلب المؤسسات التربوية.