اريانة: لجنة مجابهة الكوارث تتدخل لتصريف المياه المتراكمة بحي الشيحي من معتمدية المنيهلة

تدخلت المصالح البلدية وفرع التجهيز بالمنيهلة اليوم السبت في اطار اعمال اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث لتصريف كميات هائلة من المياه تجمعت بمنطقة أرض الشيحي بعد هطول كميات من الغيث النافع.

وجاء هذا التدخل بعد صرخات الاستغاثة التي وجهها عدد من متساكني الحي المذكور بعد تسرب المياه إلى بعض المنازل وتراكمها بالشوارع وخاصة نهج 8014 الأمر الذي جعل التنقل داخل الأنهج شبه مستحيل.

وفي هذا السياق وجهت مصالح المعتمدية نداءا إلى كافة المواطنين لتوخي الحيطة والحذر الى حين تدخل مصالح البلدية لمزيد تسريع تصريف الكميات الكبيرة ن المياه التي تراكمت بالعديد من مناطق الجهة على غرار منطقة البساتين و أرض اولاد ساسي بسبب هطول كميات هائلة مياه الأمطار.