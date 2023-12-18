شهر اكتوبر 2023 يعد أول شهر الأكثر جفافا في تونس منذ سنة 1950..

احتل شهر أكتوبر 2023 المرتبة الأولى، من بين اشهر اكتوبر الاكثر جفافا منذ سنة 1950، مع نقص في هطول الأمطار بنسبة 96بالمائة، وفق ما ورد بالنشرة المناخية لشهر أكتوبر 2023، الصادرة الاثنين، عن المعهد الوطني للرصد الجوي.

وانعدمت تساقطات الامطار في معظم الجهات، باستثناء بعض المحطات الشمالية، حيث سجلت كميات منخفضة للغاية.

وبلغ المعدل الإجمالي لهذا الشهر 1ر41 مليمتر، في ما بلغ المعدل العادي لنفس المحطات 6ر1036 مليمتر، وهو ما يمثل 4 بالمائة من المعدل العادي للشهر.

أكتوبر 2023، ثاني أحر أكتوبر في تونس منذ سنة1950

واكد المعهد الوطني للرصد الجوي، أن شهر أكتوبر 2023، يحتل أيضا المرتبة الثانية في ترتيب اشهر أكتوبر الأكثر حرا في تونس منذ سنة 1950 مع فارق قدره +4ر2 درجة مائوية بعد أكتوبر 2013 (+7ر2 درجة مائوية).

ويتراوح متوسط درجات الحرارة في أكتوبر 2023 بين 3ر20 درجة مائوية في تالة و 7ر26 درجة مائوية في توزر.

أما المعدل الوطني لدرجات الحرارة (27 محطة رئيسية) فقد بلغ 3ر24 درجة مائوية، وهو أعلى من المعدل المرجعي (9ر21 درجة مائوية) بمقدار +4ر2 درجة مائوية.

وتبعا للاشهر السابقة، وصلت الحرارة إلى معدلات استثنائية خلال شهر أكتوبر 2023، وسجلت ذروة الحرارة يوم 18 أكتوبر رقما قياسيا جديدا بمحطة نابل (8ر35 درجة مائوية) مقابل الرقم القياسي القديم البالغ 4ر35 درجة مائوية المسجل في 2 أكتوبر 2003).

وارتفعت درجات الحرارة حلال الاسبوعين الثانيين من الشهر، حيث وصلت إلى مستويات غير عادية للغاية بالنسبة لشهر أكتوبر. وتراوحت درجات الحرارة القصوى بين 9ر25 درجة مائوية في تالة و 8ر32 درجة مائوية مئوية في مدنين، وهي أعلى من المتوسطات المرجعية في جميع المناطق، مع فوارق تتراوح بين + 1ر1 درجة مائوية في رمادة إلى + 9ر4 درجة مائوية في نابل.

وبلغت درجة الحرارة القصوى المطلقة 1ر39 درجة مائوية بالقيروان يوم 19 أكتوبر 2023. أما المتوسط العام لدرجة الحرارة فقد بلغ 7ر30 درجة مائوية، متجاوزا المتوسط المرجعي بفارق (+ 4ر3) درجة مائوية.

كما كانت درجات الحرارة الدنيا مرتفعة أيضا، حيث تراوحت معدلاتها بين 14 درجة بالكاف و 6ر21 بالمهدية، وكانت أعلى من المعدلات المتوسطة المرجعية بجميع المناطق.

وتراوحت الفوارق من +1ر0 درجة مائوية في قابس مطماطة إلى + 6ر2 درجة مائوية في ثالة.

وبلغت درجة الحرارة الدنيا المطلقة 4ر9 درجة مائوية بسليانة يوم 22 أكتوبر 2023؟، أما المتوسط العام لدرجة الحرارة الصغرى فقد بلغ 18 درجة مائوية وأعلى من المعدل المرجعي (6ر16 درجة مائوية) بفارق + 4ر1 درجة مائوية.

الرياح ضعيفة إلى معتدلة بوجه عاموكانت الرياح خلال شهر اكتوبر 2023، ضعيفة إلى معتدلة عموما وازدادت سرعتها خلال يومي 20 و 21 أكتوبر 2023 في أغلب المناطق وتراوحت سرعتها القصوى من 54 كلم/ساعة بكل من نابل وقليبية وتونس وقرطاج والقيروان وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وقابس بسرعة 87 كلم/ساعة بتالة.

كما ارتفعت سرعة الرياح خلال الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2023 بالجهات الشمالية ومحليا بالجهات الوسطى والجنوبية، حيث تراوحت السرعة القصوى بين 54 كلم/ساعة بولاية قليبية و65 كلم/ساعة بالكاف.