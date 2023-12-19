تراجع حجم صادرات تونس من زيت الزيتون في نوفمبر الماضي مقابل ارتفاع في الاسعار

بلغت صادرات تونس من زيت الزيتون خلال شهر نوفمبر المنقضي 10053 طن بقيمة 541 مليون دينار (معدل سعر 23974 د/طن) مقابل 17164 طن بقيمة 240 مليون دينار (معدل سعر 14002 د/طن) لشهر نوفمبر 2022 مسجلة بذلك تراجعا على مستوى الحجم مقابل زيادة في القيمة.

وحسب بيانات نشرها الديوان الوطني للزيت، فقد سجل معدل سعر التصدير تطورا ايجابيا بنسبة 71 بالمائة بالمقارنة مع شهر نوفمبر 2022.

وبلغت صادرات الزيت المعلب لشهر نوفمبر الفارط 1950 طن بقيمة 51 مليون دينار (معدل سعر 26209 د/طن) مقابل 2206 طن زيت معلب بقيمة 41 مليون دينار (معدل سعر 18545 د/طن).

وتأتي هذه البيانات في وقت حذّرت فيه تقارير اخصائيين من ان زيادة حجم تصدير زيت الزيتون إلى الاتحاد الأوروبي سواء من خلال حاجة السوق الأوروبية أو بطلب من المصنعين التونسيين، يضعف مداخيل البلاد وتندرج في إطار تمش حمائي لصالح المزارعين الأوروبيين ، وفق المرصد التونسي للاقتصاد (شبكة مستقلة تضم مجموعة من الباحثين و المحللين و الناشطين الشبّان، المهتمّين بالسياسات العمومية و الشأن العام التونسي).

وتأتي دعوة المرصد التونسي للاقتصاد، على خلاف دعوات الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مع بداية موسم جني الزيتون، والداعية إلى تحرير تصدير زيت الزيتون نحو السوق الأوروبية، وذلك من خلال مراجعة الحصة السنوية المخصصة لتونس.

وبيّن التقرير الصادر بعنوان “تصدير زيت الزيتون التونسي يغرق مصالح تونس”، بداية ديسمبر 2023، أن تصدير هذا المنتج الحيوي يضعف مداخيل البلاد ملاحظا أن الصادرات التونسية تبقى رهينة الإنتاج الأوروبي وتهدف إلى تعويض التقلبات التي يسجلها وهي لا تلبي احتياجات التصدير لتونس، على حدّ تقديره.

وتتوقع تونس انتاج حوالي 1,05 مليون طن من الزيتون ستوفر حوالي 210 آلاف طن من الزيت في وقت سجلت أسعار الزيتون ارتفاعا، بنسبة 48 بالمائة بتاريخ 7 ديسمبر 2023.

واكد الديوان الوطني للزيت في بيانات نشرها حول سير موسم زيت الزيتون حتّى يوم 7 ديسمبر 2023، ان تقديرات الإنتاج ستبقى في مستوى الموسم الفارط، والبالغة 210 آلاف طن ونفس مستوى المعدل العام للانتاج 210 آلاف طن من الزيت.