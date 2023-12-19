بنزرت: باخرة محمّلة بقرابة 27 ألف طنّ من القمح الصلب ترسو بميناء بنزرت التجاري

رست اليوم الثلاثاء بميناء بنزرت التجاري باخرة محمّلة بـ26 ألفا و679 طنّا من القمح الصلب المورد من روسيا لفائدة الديوان التونسي للحبوب والموجه لفائدة المطاحن وأيضا لمخازن الديوان.

وشدّد والي بنزرت سمير عبد اللاوي، لدى اطلاعه على مختلف الإجراءات الإدارية والفنية التي تسبق انطلاق تفريغ وشحن هذه الكميات، على أهمية إتمام العملية بالسرعة والنجاعة المطلوبتين والحرص على تامين مختلف الظروف الملائمة سواء خلال عملية الشحن او النقل.

كما دعا اللجنة الجهوية المتكوّنة من مصالح الديوان والميناء والفلاحة والتجارة وبقية الهياكل الأمنية والديوانية والسلط المحلية، إلى المتابعة اللصيقة لمختلف الإجراءات سواء منها المتعلقة بالاعمال المنجزة في المحيطين الداخلي او الخارجي للميناء، او بقية الإجراءات المتعلقة بالنقل على الطرقات، والتنسيق المحكم مع بقية الهياكل الجهوية ذات العلاقة، وإلى العمل على توفير افضل الظروف المهنية للعملة والاعوان والحرص على السلامة العامة للجميع.

وتابع والي بنزرت أيضا عودة النشاط التجاري بميناء بنزرت-منزل بورقيبة لنسقه المعتاد تدريجيا عقب إصلاح العطب الطارئ الذي جد على الجسر المتحرك، نتيجة إستقبال الميناء للعديد من السفن المحملة سواء بالقمح الصلب او سماد الأمونيتر وأيضا لسفينة محملة بـ1052 رأسا من العجول المعدة للتسمين لفائدة 3 موردين معتمدين، علاوة على نشاط التصدير.