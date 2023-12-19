ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة..

أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 19 ألفا و667 شهيدا و52 ألفا و586 مصابا.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية إنه “من غير المعقول أن يسمح العالم باستمرار ما يحدث في غزة، مؤكدا أن استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع أمر يخالف الضمير ولا يصدق”، وفق تعبيره، مشيرًا إلى أن عدد العاملين بالرعاية الصحية في غزة تراجع بشدة.

من جهته، قال متحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إنه “يشعر بالغضب لأن الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر في مستشفيات غزة يُقتلون فيها”، مؤكّدًا أن “مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة تعرض لقصف إسرائيلي مرتين خلال الـ48 ساعة الماضية”.

وكالات