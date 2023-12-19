تنقيح مرسوم الصلح الجزائي والفصل 96 من المجلة الجزائية محور جلسة عمل بإشراف رئيس الدولة..

عقد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، جلسة عمل مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام بوغديري نميصة.

وتم التعرض خلال الاجتماع، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، إلى مشروعي قانونين اولهما يتصل بتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، والثاني بالفصل 96 من المجلة الجزائية، واللذين سيتم عرضهما على مجلس الوزراء للتداول فيهما قبل احالتهما إلى مجلس نواب الشعب.

يشار الى أن رئيس الدولة، كان تطرق الى الفصل 96 من المجلة الجزائية، خلال لقاء سابق جمعه يوم 13 ديسمبر الجاري مع رئيس الحكومة، حيث انتقد أداء الادارة والمرافق العمومية، التي وصف وضعها ب “الغريب وغير الطبيعي”، وتعلل موظفين بالفصل 96، مؤكدا أنه سيتم تنقيحه في أقرب الآجال.