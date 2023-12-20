تطاوين: استبشار في صفوف الفلاحين ومربي المواشي بالأمطار الأخيرة بعد جفاف حاد دام 3 سنوات

استبشر فلاحو ولاية تطاوين ولا سيما مربو المواشي بالتساقطات المطرية الاخيرة التي شمل مختلف معتمديات الجهة بعد جفاف حاد دام لاكثر من 3 سنوات متتالية كابدوا خلالها صعوبات جمة للحصول على الاعلاف وري الزياتين وغيرها من الأعمال الفلاحية.

وعبّر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة، عبد العزيز الحرابي، في تصريح لصحفي “وات”، عن ابتهاج مربي المواشي بهذا الغيث النافع الذي أعاد لهم الأمل في الحفاظ على ثروتهم الحيوانية والاعتماد مستقبلا على المراعي الطبيعية التي ستساعد على تربية مواشيهم ونمو الاشجار المثمرة ولا سيما الزياتين التي تأثرت كثيرا بالجفاف.

وبلغت كميات التساقطات خلال الـ24 ساعة الماضية 23,5 مم بتطاوين الشمالية، و40 مم بتطاوين الجنوبية، و25,5 مم بغمراسن، و15,3 مم برمادة، و05 مم ببذهيبة، و15 مم بالصمار، و16,5 مم بالبئر الاحمر، و10مم ببني مهيرة.

وبموجب المؤشرات الأخيرة تتراوح مجمل التساقطات المسجلة في الجهة منذ بداية شهر سبتمبر الماضي بين 7,5 مم في ذهيبة الى حوالي 50 مم في معتمدية تطاوين الجنوبية.

من جانبه، أفاد المدير الجهوي للتجهيز والاسكان، رضوان حسين، أن آليات التجهيز تدخلت لمسح بعض الطرقات من الاتربة والطين التي جرفتها السيول خاصة في المناطق الجبلية على غرار غمراسن وتطاوين الجنوبية.

وذكر العقيد بالحماية المدنية مصباح الزحافي أن فرقا من الحماية المدنية تدخلت لشفط المياه من منزلين بكل من المزطورية وغرغار من معتمدية تطاوين الجنوبية، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أية اضرار في الارواح والممتلكات.