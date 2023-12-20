انتداب اكثر من 1600 اطار طبي وشبه طبي في الخارج عن طريق التعاون الفني خلال سنة 2023

كشفت احصائيات نشرتها الوكالة التونسية للتعاون الفني، عن انتداب 1667 من الإطارات الطبية وشبه الطبية في الخارج، خلال سنة 2023، عن طريق التعاون الفني.

فقد تم الى حدود 30 نوفمبر من السنة الحالية انتداب 1533 اطارا شبه طبي بالإضافة الى 134 طبيبا 115 مههم من طب الاختصاص.

كما اظهر ذات الاحصائيات تواصل ارتفاع مستوى انتداب الكفاءات التونسية في الخارج خلال سنة 2023 اذ بلغ عدد المنتدبين عن طريق التعاون الفني، خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2023 إلى غاية 30 نوفمبر 2023 نحو 4179 منتدبا، مقابل 3281 خلال نفس الفترة من سنة 2022 أي بتطور بنسبة 27,4 بالمائة.

وبذلك بلغ العدد الجملي للمتعاونين والخبراء الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني، إلى غاية 30 نوفمبر المنقضي، 24976 متعاونا.

وتصدر قطاع الصحة قائمة الانتدابات بنسبة 40 بالمائة، يليه قطاع التعليم (ابتدائي وثانوي وعالي) بـ909 منتدبا.

وتصدرت المانيا المركز الأول من مجموع البلدان المنتدبة للكفاءات التونسية خلال ذات الفترة من العام الجاري، ب773 منتدبا تليها كندا ب671 ثم المملكة العربية السعودية ب522 وفرنسا ب512.