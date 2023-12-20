عاجل: هيئة الانتخابات تتخذ هذه القرارات الهامة..

اتخذ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا عددا من القرارات الهادفة الى «الضغط على المصاريف وعلى نفقات الكراء والى حوكمة التصرف في مختلف مقرات الهيئة» على غرار قرارالتوجه نحو التخلي عن المقر المركزي الحالي، وقراراحتضان فضاء قصر الرياضة بالمنزه للمركز الإعلامي للهيئة بدلا عن قصر المؤتمرات، ودمج عدد من الادارات الفرعية في ادارة فرعية واحدة في كل ولاية.

وجاء في محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المنعقدة في 7 ديسمبر والوارد بالرائد الرسمي عدد 146، انه تقرر التوجه نحو الاستغناء عن كراء المقر المركزي الحالي للهيئة بمنطقة البحيرة 2 نظرا للكُلفة العالية للمعين السنوي للكراء، والانتقال تبعا لذلك إلى أحد المقرات المملوكة من ِقبل الهيئة بتونس الكبرى، وذلك في أفضل الآجال الممكنة.

كما اقر المجلس بإجماع اعضائه وفي اطار «حوكمة التصرف في مختلِف مقرات الهيئة ومواردها البشرية، وقصد الضغط على نفقات الكراء، بما يسهم في إحكام استعمال المال العام وترشيده»، دمج الإدارتين الفرعيتين تونس 1 وتونس 2 والإدارتين الفرعيتين نابل 1 ونابل 2 والإدارتين الفرعيتين صفاقس 1 وصفاقس 2، وتخصيص إدارة فرعية واحدة لكّل ولاية وهيئة فرعية واحدة مستقبلا في كلّ ولاية.

كما أقر مجلس الهيئة العمل على ترميم وتهيئة مقري الإدارتين الفرعيتين للانتخابات تونس 1 وتونس 2، واستغلالهما الاستغلال الأمثل والمحكم من ِقبل محتلِف المصالح التابعة للهيئة الى جانب العمل على تهيئة العقار المملوك من قِبل الهيئة بجهة أريانة لاحتضان مقر الإدارة الفرعية للانتخابات بالمكان، والاستغناء تبعا لذلك عن العقار الذي تكتريه الهيئة حاليا بتلك الجهة.

كما جاء في محضر الجلسة أن التوجه نحو احتضان فضاء قصرالرياضة بالمنزه للمركز الإعلامي للهيئة بدلا عن قصر المؤتمرات الذي كانت تستغلّه الهيئة بمناسبة تنظيمها للاستحقاقات الانتخابية المنقضية، جاء في اطار حوكمة مصاريف الكراء بالاضافة الى كونه قاعة تجميع النتائج.

وقد تم تبعا لذلك طلب توفير تجهيزات إضافية مقارنة بسنة 2022 في صيغة اقتناء لفائدة الهيئة وفق ما جاء في محضر الجلسة الذي اشار الى أن هذه التجهيزات ضرورية بالنظر إلى تنامي حجم العمل والزيادة في عدد الأعوان باعتبار فضاء قصر الرياضة بالمنزه سيحتضن المركزالإعلامي الى جانب قاعة مركزية لتجميع النتائج تقتضي التجهيز، على غرار بقية قاعات التجميع، وذلك بالنظر إلى خصوصية هذه الانتخابات مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة وهو ما يتطلب تهيئة قصر الرياضة بالمنزه بخدمات وأشغال إضافية مقارنة مع المقر السابق.

يشار الى ان بعض النواب بالبرلمان انتقدوا عددا من المسائل المتعلقة بالانتخابات وعمل الهيئة في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة في 6 ديسمبر 2023، والمخصصة للنظر في مهمّة هيئة الانتخابات في إطار ميزانية الدّولة لسنة 2024، حيث لاحظت النائبة سيرين المرابط (كتلة الاحرار) أنّ ميزانية هيئة الانتخابات لم تراع التوصيات بالتقليص في المصاريف مراعاة لأزمة الماليّة العمومية، منتقدة شراءات الهيئة لسيارات إدارية جديدة فاقت كلفتها 1 مليون دينار.