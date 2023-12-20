هام/سجلت انخفاضا: هذه الأسعار الجديدة للدواجن..

أكّد مدير المرصد الوطني للتزويد والأسعار رمزي الطرابلسي، اليوم 20 ديسمبر 2023، انخفاض أسعار الدواجن بالمساحات الكبرى، في إطار الإجراءات المتّخذة من قبل مصالح وزارة التجارة للتحكم في مستوى أسعار المواد الاستهلاكية دعما القدرة الشرائية للمواطن.

وأفاد الطرابلسي في تصريح لاذاعة موزاييك بأنّه وبالتنسيق مع غرفة المساحات التجارية الكبرى، تمّ تحديد الأسعار القصوى للحم الدجاج، حيث تمّ الاتفاق على سعر أقصى، وهو 8490 مليم للدجاج و14990 مليم بالنسبة للاسكالوب.

وبيّن أنّ وزارة التجارة في متابعة مستمرة للأسعار، ولن تتوانى عن التدخّل في صورة ملاحظة ارتفاع الأسعار، في جميع القطاعات.