مخفية لدى 3 نساء: ضبط أكثر من 4 مليارات بمعبر راس جدير!



افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الاربعاء، بان الوحدات الأمنية التابعة لمحافظة شرطة الحدود براس الجدير تمكنت من حجز مبلغ مالي بالعملة الأجنبية (أورو) قدر بحوالي 4.3 مليون دينار تونسي

حيث وعلى إثر اشتباه الوحدات الأمنية التابعة لمحافظة شرطة الحدود براس الجدير في سيارة تحمل ترقيم منجمي أجنبي على متنها رجل و03 نسوة على مستوى المعبر في اتجاه المغادرة نحو ليبيا.

وإثر عمل استعلامي ميداني من قبل الوحدات الأمنية المذكورة، وتعميق التحريات مع راكبي السيارة لدى مصالح الأبحاث العدلية بذات المحافظة وبالتنسيق مع المصالح الديوانية، تم القيام بإجراءات التفتيش القانوني للسيارة وراكبيها ومن قبل عنصر نسائي مختص أين أمكن العثور على مبالغ مالية هامة بالعملة الأجنبية (أورو) مخفية بدقة بين طيات ثياب النسوة المرافقات للسائق وإجراء عملية عدها قدرت بحوالي 4.3 مليون دينار تونسي.

وبمراجعة النيابة العمومية مرجع النظر الترابي أذنت لمصالح الأبحاث العدلية بذات المحافظة بمواصلة الأبحاث وإحالة ذوي الشبهة بحالة تقديم إليها.