الاحتفاظ ب15 شخصا من جنسيات جنوب الصحراء و ومنظمين للرحلات وحجز 38 محركا بحريا

تمكنت وحدات أمنية تابعة لمنطقة الحرس الوطني بالمحرس باقليم صفاقس من الاحتفاظ بشخصين بعد ان تم ضبطهما من طرف الوحدات المرورية بذات المنطقة بصدد نقل مجموعة من الأشخاص من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بإتجاه ولاية صفاقس.

وفي سياق متصل تمكنت وحدات الأبحاث العدلية بالمنطقة المذكورة من ضبط شاحنة على متنها 15 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بصدد التنقل من قفصة باتجاه ولاية صفاقس للمشاركة في عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وفق بلاغ صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

وفي السياق ذاته، وعلى إثر توفر معلومات لدى الإدارة الفرعية للاستعلام مفادها تعمد إحدى شركات توريد المحركات البحرية بيع محركات لأشخاص متورطين في تنظيم عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة، وبايلاء الموضوع الأهمية اللازمة داهمت دورية مشتركة بين الفرقة المركزية الثانية للاستعلام بإدارة الإستعلامات والأبحاث والوحدات الإستعلاماتية بالمنطقة البحرية للحرس الوطني بتونس بإقليم بحري الشمال مقر الشركة المذكورة أين تم حجز 38 محركا بحريا ومجموعة من الوثائق تثبت عمليات بيع محركات لأشخاص متورطين في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.

وقد كشفت الأبحاث وفق بلاغ اخر صادر عن الادارة العامة للحرس الوطني، أن صاحب المحل تعمد تغيير العلامة الخاصة بالمحركات بأخرى ذات تسويق عالمي.

وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه