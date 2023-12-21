بعد حادث فريق مولودية البيض: تعليق كل نشاطات كرة القدم في الجزائر..

أعلنت الجامعة الجزائرية لكرة القدم (الفاف) سهرة أمس الاربعاء عن تأجيل لموعد لاحق لكل النشاطات الكروية عقب حادث المرور الذي تعرض له فريق مولودية البيض و الذي أودى بحياة شخصين من أعضاء النادي.

و جاء في بيان الجامعة الجزائرية الذي نشرته بموقعها الرسمي: “عقب الحادث المأساوي الذي ألم الاربعاء 20 ديسمبر الجاري بنادي و عائلة مولودية البيض, قررت ال”فاف” تعليق جميع النشاطات الكروية المقررة نهاية الاسبوع بكل التراب الجزائري وعلى مستوى كل الاصناف و ذلك لغاية إشعار أخر”.

وافادت الفاف في بيانها ان عضوي الفريق اللذين فارقا الحياة هما حارس المرمى زكرياء بوزياني ومساعد المدرب خالد مفتاح واللذين كانا على متن الحافلة التي كانت تقل وفد الفريق إلى مدينة تيزي وزو تحضيرا لمواجهة شبيبة القبائل المقررة الجمعة لحساب الجولة 11 من الرابطة المحترفة الاولى في الجزائر.

“كما تقرر أيضا تأجيل إلى موعد لاحق مراسم عملية سحب قرعة الدورين ال32 وال16 لكاس الجزائر لكرة القدم 2023- 2024, المقررة يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023”, يضيف البيان.