الكاف: تدعيم المستشفى الجهوي بآلة “سكانر” جديدة

تدعم المستشفى الجهوي بالكاف بآلة “سكانر” بتمويل من المجلس الجهوي لولاية الكاف، بكلفة تقارب 1.3 مليون دينار، بما سيسهم في تجويد الخدمات الصحية بهذه المؤسسة الاستشفائية الجهوية

وسيتم تركيز الالة، بالقسم الاستعجالي الجديد الذي ينتظر أن يدخل حيز الاستغلال في القريب العاجل، وذلك بعد قرب استكمال كل الاشغال المبرمجة، حيث لم يبق سوى إستكمال بعض التعهدات المحمولة على المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع داخل فضائه وخارجه، علما وأن كلفته الجملية بلغت قرابة 05 ملايين دينار

كما برمجت وزارة الصحة إعتمادات في حدود 400 الف دينار، لتدعيم برنامج التجهيزات الطبية بالقسم، الذي تمت معاينة تقدم أشغاله عشية أمس الاربعاء، من طرف المعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية الكاف، نزار الجمعاوي، والذي دعا بالمناسبة الى الإسراع باستكمال كل الاشغال في اقرب الآجال، سيما وأن هذا المشروع انطلق منذ سنة 2016 وعرف عدة تأخيرات لأسباب تعود اساسا إلى عدم توفر التمويلات المبرمجة له