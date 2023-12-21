كاس الاتحاد الافريقي (الجولة الرابعة) : النتائج الكاملة

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الرابعة من كاس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي جرت يوم الاربعاء :

المجموعة الأولى:

مودرن فيوتشر (مصر)- الزمالك (مصر) 0 -0

سوبر سبور يونايتد (جنوب إفريقيا)- الهلال بنغازي (ليبيا) 2 -1

المجموعة الثانية :

ساغرادا (انغولا)- الزمالك (مصر) 0 – 0

سوار (غينيا)- ابو سليم (ليبيا) 0-2

المجموعة الثالثة:

دريمس (غانا) – اكاديميكا (انغولا) 4 – 0

النادي الافريقي – ريفرس يونايتد (نيجيريا) 3-0

المجموعة الرابعة:

ديابل نوار (الكونغو) – نهضة بركان (المغرب) 1 – 1

ملعب مالي (مالي)- سيكيخون (نيجيريا) 1 – 0