كاس الاتحاد الافريقي (الجولة الرابعة) : النتائج الكاملة

في ما يلي النتائج الكاملة لمباريات الجولة الرابعة من كاس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم التي جرت يوم الاربعاء :
المجموعة الأولى:
مودرن فيوتشر (مصر)- الزمالك (مصر) 0 -0
سوبر سبور يونايتد (جنوب إفريقيا)- الهلال بنغازي (ليبيا) 2 -1
المجموعة الثانية :
ساغرادا (انغولا)- الزمالك (مصر) 0 – 0
سوار (غينيا)- ابو سليم (ليبيا) 0-2
المجموعة الثالثة:
دريمس (غانا) – اكاديميكا (انغولا) 4 – 0
النادي الافريقي – ريفرس يونايتد (نيجيريا) 3-0
المجموعة الرابعة:
ديابل نوار (الكونغو) – نهضة بركان (المغرب) 1 – 1
ملعب مالي (مالي)- سيكيخون (نيجيريا) 1 – 0