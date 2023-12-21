مدينة العلوم بتونس تفتتح الدورة الخامسة لايام الطيران



افتتحت مدينة العلوم بتونس، اليوم الخميس، الدورة الخامسة لأيام الطيران التي تنتظم يومي 21 و 22 ديسمبر الجاري ببرمجة 38 ورشة علمية وعمليات محاكاة لمهن الطيران ومسابقات ودورات تكوينية وذلك وسط حضور هام من زوار المدينة، حسب ما أفاد به المدير العام للمدينة، فتحي زقروبة.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان مدينة العلوم أعدت برنامجا ثريا لزوار المدينة من العائلات والتلاميذ والطلبة في هذه الدورة السنوية، لافتا إلى أن الحضور بلغ حوالي 3150 شخصا في اليوم الأول إلى حدود الساعة الحادية عشر وتوقع تزايد العدد الى نهاية التظاهرة في يومها الأول إلى حدود الساعة الرابعة بعد الزوال.

وبيّن أن التظاهرة التي جاءت بالشراكة مع وزارة الدفاع الوطني وبالتعاون مع الجمعية التونسية للطيران والمؤسسات الناشطة في مجال الطيران تهدف إلى تحسيس الناشئة بأهمية التكوين في المهن المتعلقة بالطيران والتكوين في علوم التكنولوجيا الحديثة والميكانيك.

ولفت إلى أن تونس بما تحظى به من تاريخ في مجال الطيران حيث أمنت أول رحلة بين قارتين في سنة 1912 وداخلية في 1910، تراهن على المهن المستقبلية في مجال الطيران وفي مقدمتها القيادة والميكانيك والمراقبة لاسيما وان تونس تصدر كفاءات عديدة في هذا المجال.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الورشات العلمية المبرمجة سيتم محاكاة مهن الطيران من قبل مختصين وسيتم توفير التجهيزات اللازمة، لافتا إلى أن التظاهرة فرصة للإطلاع على التجهيزات والصعوبات التي تعترض الطيارين.

وأضاف بأنه سيقع على امتداد يومي التظاهرة تنظيم مسابقات بين الطلبة المهندسين في صناعة الطائرات النموذجية ستشارك فيها 12 مدرسة عمومية وخاصة في مجال الطيران وسيحظى الفائزين بجوائز قيمة.

وبين أن ميزة هذه الدورة هي استخدام الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في مجال الطيران وذلك في المسابقات وفي التكوين.