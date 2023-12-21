المنتخب الوطني لكرة القدم ينهي العام في المركز 28 عالميا و الثالث افريقيا

انهى المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم, سنة 2023 في المركز ال28 في التصنيف الجديد ل”لفيفا”,الخاص بشهر ديسمبر الجاري, والصادر عن الاتحاد الدولي للعبة اليوم الخميس .

وأنهى المنتخب الوطني التونسي عام 2023 في المركز الثالث إفريقيا محافظا على ترتيبيه في نفس المركز لشهر نوفمبر الماضي فيما احتل منتخب المغرب المركز الاول افريقيا ( 13 عالميا) في التصنيف الصادر اليوم متقدما عن مننتخب السنغال الثاني افريقيا ( 20 عالميا).

وجاء منتخب الجزائر في المركز الرابع افريقيا ( 30 عالميا) امام منتخب مصر الرابع افريقيا ( 33 عالميا).

وعلى مستوى مقدمة التصنيف , احتفظ منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم الأخيرة, بالصدارة في التصنيف الأخير لسنة 2023 الذي لم يشهد أي تغيير على مستوى المراكز ال10 الأولى حيث ظل “التانغو” في الصدارة متبوعا بكل من فرنسا وإنجلترا وبلجيكا والبرازيل وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا.