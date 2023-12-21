غدا الجمعة.. الليلة الأطول في هذا العام

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، بان غدا الجمعة 22 ديسمبر 2023 هو تاريخ الانقلاب الشتوي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية.

وفي هذا اليوم تكون مدة الليل هي الأطول مقابل أقصر نهار في كامل السنة، إضافة إلى أن الشمس تسجل أدنى إرتفاع لها عند الزوال.

أما بالنسبة للنصف الجنوبي للكرة الأرضية، فيوم 22 ديسمبر 2023 هو تاريخ الإنقلاب الصيفي حيث يكون اليوم الأطول نهارا .

والإنقلاب الشتوي هو ظاهرة فلكية تحدث نتيجة لحركة الأرض حول الشمس. يتمثل الإنقلاب الشتوي في بداية فصل الشتاء في النصف الشمالي للكرة الأرض، وفي الوقت نفسه يكون بداية فصل الصيف في النصف الجنوبي. هذا التغيير في الزوايا الشمسية يؤثر على المناخ وطول الأيام والليالي في المناطق المختلفة من العالم .

ويحدث الإنقلاب الشتوي تحديدا الجمعة 22 ديسمبر 2023 عند الساعة 4 و28 دقيقة بالتوقيت المحلي.