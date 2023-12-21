عاجل/ هذا ما تقرّر في حق رضا شرف الدين من أجل جرائم ديوانية ومصرفية..

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2023/12/21 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

قضت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، عشية اليوم الخميس، بانقضاء الدعوى العمومية بموجب الصلح، في حق رجل الأعمال رضا شرف الدين.
وكان رجل الأعمال والنائب السابق رضا شرف الدين، قد مثل اليوم الخميس، أمام هيئة الدائرة الجناحية المختصة بقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمته من أجل جرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية.
وتقدم فريق الدفاع عن رضا شرف الدين بما يفيد اتمام اجراءات الصلح مع الديوانة، لتقرر هيئة الدائرة حجز ملف القضية للتصريح بالحكم اثر الجلسة.

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