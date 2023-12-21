إقرار إجراءات للتسريع في إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة..

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع اللجنة العليا للإنتاج الخاص للكهرباء.

وتم خلال هذه الجلسة النظر في تقدم مفاوضات طلب العروض لانجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1700 ميغاوات في إطار نظام اللزمات.

كما اطلع رئيس الحكومة على مدى تقدم انجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاوات.

هذا وتفوق كلفة استثمار هذه المشاريع حوالي 6 مليار دينار موزعة على العديد من الجهات الداخلية.

وأكد رئيس الحكومة على أهمية الاسراع في تنفيذ هذه المشاريع وتذليل الصعوبات التي تعترض انجازها، نظرا لانعكاساتها الإيجابية على الاقتصاد ومساهمتها في التقليص من العجز الطاقي وتأثيراته على ميزانية الدولة.

وأقرت اللجنة عددا من الاجراءات للتسريع في إنجاز هذه المشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة التي ستنطلق أشغالها ابتداء من سنة 2024 على أن تدخل حيز الاستغلال ابتداء من سنة 2025 .

وللإشارة فإن هذه المشاريع ستمكن من التخفيض من كلفة إنتاج الكهرباء، اضافة الى مساهمتها في تحقيق التنمية الجهوية، واحداث مواطن الشغل والحد من الانبعاثات الغازية.