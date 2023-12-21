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هيئة الانتخابات تحيل 25 مخالفة على النيابة العمومية..

2023/12/21 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أحالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 25 مخالفة ترتقي الى شبهة جرائم انتخابية على النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا في شأنها .

وفق ما أفاد به عضو الهيئة بلقاسم العياشي في تصريح لديوان أف أم فان هذه المخالفات المتعلقة بالقذف و ترويج أخبار زائفة لم يرتكبها مترشحون، بل أفراد و جماعات تحاول ارباك العملية الانتخابية .

ولفت العياشي الى أن مخالفات المترشحين لانتخابات المجالس المحلية بسيطة ( استعمال العلم و تعليق ملصقات في غير الأماكن المخصصة لها …) مشيرا الى أن وعود المترشحين للناخبين شأنهم و لا دخل للهيئة فيها باعتبار أن القانون يحدد مجالات تدخلها .

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