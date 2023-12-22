مقتل 3 جنود إسرائيليين واصابة اخرين في قصف واشتباكات جنوب لبنان..

قتل 3 جنود إسرائيليين وأصيب 4 آخرين نتيجة قصف واشتباكات في جنوب لبنان.

وافادت قناة العربية نقلا عن مراسلها أنه خلال عملية إخلاء المصابين من الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق صاروخ عليهم من الجنوب، حدث اشتباك بين مسلحي حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود.

تزامناً مع ذلك، انطلقت، اليوم الجمعة، صفارات الإنذار في مقر المقر العام لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ببلدة الناقورة الحدودية بجنوب البلاد إثر قصف إسرائيلي استهدف المنطقة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل، كما لم يصدر اليونيفيل تعليقا على الفور.