وزارة التربية تعتزم التعاقد والانتداب في هذه الاختصاصات..

تعتزم وزارة التربية اختيار مدرسين للتعاقد معهم لسد شغورات ظرفية، وذلك من بين النواب الذين قاموا بنيابات بالمدارس الإعدادية والحاملين للشهادة الوطنية للإجازة والأستاذية.

وأشارت الوزارة في بلاغ لها، إلى أن الاختصاصات المطلوبة بالنسبة للمدرسين هي الفرنسية (02) والرياضيات(02) والتاريخ والجغرافيا(02) والانقليزية(01) وعلوم الحياة والأرض(01) والعلوم الفيزيائية(01) والتربية التقنية(01) والعربية(01) والتربية المدنية(01) .

كما ستقوم الوزارة حسب ذات البلاغ بانتداب أعوان بصيغة التعاقد لفائدة مدرسة تونس الدولية لتأطير ومرافقة التلاميذ.

ويشارك في هذا الاختبار المتحصلين على الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة في اختصاصات الطفولة والتنشيط (02) والإعلامية (02) والفنون(02) والتوثيق(02).

ويتعين على الراغبين في المشاركة أن يسجلوا عن بعد عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn خلال الفترة الممتدة بين 22 ديسمبر 2023 و 02 جانفي 2024 ، على أن يتم ايداع مطالبهم وجوبا بمكتب الضبط بالمدرسة تونس الدولية مرفقا بالوثائق في أجل لا يتجاوز يوم 05 جانفي 2024.