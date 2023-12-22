جندوبة: مصالح المراقبة الاقتصادية والأمنية تحجز مواد غذائية مدعمة بعد قيامها بـ763 عملية تفقد وتحرير 137 مخالفة

اسفرت الحملة التي يقوم بها أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بجندوبة، بالشراكة مع دوريات من الامن والحرس الوطني خلال اسبوعها الأول (16 -22 ديسمبر)، عن حجز كميات من المواد الغذائية المدعمة وعدد من المواد الأخرى.

وشملت عملية الحجز، وفق ما أكده كاهية مدير بالإدارة الجهوية للتجارة احمد التليلي لصحفي “وات” نحو 97،5 قنطارا من الفرينة المدعمة و42 قنطارا من مادة السميد و22 قنطارا من السكر وأكثر من 3900 علبة حليب نصف دسم، و475 لترا من الزيت المدعم ونحو126956 بيضة و22 كلغ ارز و4 كلغ شاي اخضر و286 علبة سجائر.

وجاءت عمليات الحجز، وفق ذات المصدر، بعد ان قامت الأطراف المشتركة وخلال الأسبوع الأول من الحملة، التي ستتواصل بكافة معتمديات الجهة الى غاية راس السنة الميلادية ،بـ763 عملية تفقد، ترتب عنها تحرير 137 مخالفة تراوحت بين الاخلالات بتراتيب الدعم والقيام بعمليات ملتوية عند عملية البيع والزيادات غيرالقانونية في الأسعار واخفاء البضاعة والبيوعات المشروطة وترويج بضاعة مجهولة المصدر.

كما حررت ذات المصالح عقوبات تكميلية في حق عدد من المخالفات من بينها منع مخبزة من التزود بالفرينة المدعمة من اجل الاخلال بالدعم وتعليق تزويد تاجر جملة بالمنتجات المدعمة بسبب الاحتكار.