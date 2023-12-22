عاجل/حادث اصطدام بين قطار وشاحنة ثقيلة تحمل قوارير غاز..وهذه حصيلة الجرحى..

جدّ، مساء اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023، حادث إصطدام قطار مسافرين بشاحنة ثقيلة محملة بقوارير الغاز بمفترق الخناقة الفحص بولاية زغوان مما تسبب في إصابة 16 شخصا، من بينهم سائق الشاحنة ومرافق له وركاب بإصابات مختلفة.

و حسب ما أفاد به المتحدث باسم الحماية المدنية معز تريعة في تصريح لاذاعة ديوان أف أم، فقد تم نقل ركاب لهم حالات فزع إلى المستشفى الجهوي بالفحص مشيرا إلى أنه تتم، حاليا، عملية إبعاد قوارير الغاز من تحت عجلات القطار ثم سيتم إبعاد القطار تدرجيا ثم إزاحة الشاحنة.

وتم توجيه شاحنتين تابعتين للبلدية لنقل قوارير الغاز، حسب المصدر ذاته.