جريمة شنيعة وصادمة/حققت أمنيته لكنه قتلها بعد ذلك طعنا بالسكين..!!

في جريمة صدمت الشارع الماليزي، قام معجب مهووس بطعن مغنية ماليزية شابة، حتى الموت بعدما حققت أمنيته وقابلته في مطعم لتناول العشاء.

في التفاصيل، قام معجب يبلغ من العمر 44 عامًا، بتتبع المطربة زو جيا لينج، صاحبة الـ 26 عاماً لمدة عامين، إذ دعاها إلى تناول العشاء معه أكثر من مرة، ورغم رفضها المستمر، إلا أنها وافقت في النهاية على طلبه وحققت أمنيته بمقابلتها.

لكن بعد مغادرتهما المطعم، وقعت مشادة كلامية بينهما، ما دفع الرجل إلى طعنها 8 مرات بمناطق مختلفة في الظهر والقلب والصدر، قبل أن ينقل جثتها بالسيارة إلى مقر إقامته.

وبعد محاولته إيقاظها بلا جدوى، قام المعتدي بإيذاء نفسه باستخدام نفس سلاح الجريمة، وحينما وصل رجال الشرطة إلى السيارة بعد تلقيهم مكالمة طوارئ من إحدى سيدات الحي، عثروا على زو جثة هامدة على مقعد السيارة.

ورغم محاولة الجاني الانتحار إلَّا أنه فشل ونقل إلى المستشفى، حيث تم احتجازه، وواصل الادعاء أن المغنية حبيبته أثناء اعتقاله.

ولا تزال الشرطة الملكية الماليزية (PDRM) تواصل التحقيق في الدافع وراء جريمة القتل المأساوية هذه.

يُشار إلى أن زو كانت تستعد للزواج بحبيبها لو يانج في عام 2024 المقبل، حيث كتب في وداعها: “كنت محظوظا عندما دخلت إلى حياتي وأبكي وأنا أفكر في لحظاتنا السعيدة، إن عالمي ينهار الآن”.

العربية نت