عاجل/حوالي 130 مخالفة انتخابية و30 إحالة على النيابة العمومية..

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر تسجيل حوالي 130 مخالفة انتخابية قبل الصمت الانتخابي تهم المترشحين استوجبت توجيه لفت نظر أو تنبيه وإحالات قليلة في حدود 10 على النيابة العمومية.

وبين بوعسكر في تصريح لموزاييك خلال مواكبة عملية وصول المواد الانتخابية بمركز الاقتراع “مدرسة بلوتارك بقرطاج” صباح السبت 23 ديسمبر 2023، وجود 30 إحالة على النيابة العمومية تولتها خلايا الرصد وتم تسجيلها في الفضاءات المفتوحة على مواقع التواصل الاجتماعي ومتعلقة بنشر أخبار زائفة والدعوة إلى الكراهية والعنف والمس من كرامة وأعراض المترشحين والقذف العلني.

كما تحدث فاروق بوعسكر عن توجيه خلايا الرصد لتنابيه ولفت نظر إلى بعض وسائل الإعلام بعد رصد اخلالات .