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عاجل/سنتان سجنا في حق فنانة بتهمة التّحيل..

2023/12/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بالسجن مدة عامين اثنين في حق فنانة معروفة وذلك من أجل تهمة التحيل.

وحسب ما أوردته اذاعة موزاييك، فإن خلافا نشب بين فنانة معروفة وأحد الناشطين في المجال الفني الذي اتهم الفنانة بالتحيل عليه بخصوص عمل فني اتفقا على تنظيمه غير أنها لم تنجزه رغم تقاضيها مقابل ذلك العمل الفني ليصل الخلاف إلى القضاء.

وتقرر إحالة الفنانة المشتكى بها بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتها من أجل التحيل، لتقضي الدائرة المتعهدة غيابيا بسجن الفنانة المعروفة مدة عامين اثنين.

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