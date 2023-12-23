عاجل/السجن لعُمدة من أجل ”ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”..

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقصرين بطاقة إيداع بالسجن في حق عمدة، كان مباشرا لمهامه بإحدى عمادات معتمدية تالة، من أجل “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”.

وحسب ما أوردته اذاعة موزاييك، فإن المحكمة قد أذنت بإبقاء ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم في القضية ذاتها، في حالة سراح.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أذنت بالاحتفاظ بالعمدة المذكور، منتصف الأسبوع المنقضي، من أجل شبهة “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”.

بدوره، قرر والي القصرين، بعد الاحتفاظ بالعمدة المباشر لمهامه منذ ما يفوق الخمسة أعوام، إعفاء العمدة المذكور من مهامه.

ووفق المعطيات الاولية، فإن الشبهات تتعلق بمحادثات، بين العمدة المشتبه به، ومجموعة من الأشخاص، على فضاء للتواصل الاجتماعي، في فترة زمنية سابقة.