ارتفاع حاد في عدد الإصابات بكورونا في هذه الدول..#خبر_عاجل

عاجل/جريمة سيدي حسين الشنيعة تبوح بأسرارها: تفاصيل ومعطيات جديدة..

التوقعات الجوية لهذا اليوم: رياح قوية جدا..

أكثر من 10 ملايين حساب بنكي في تونس..

عاجل/السجن لعُمدة من أجل ”ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”..

2023/12/23 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أصدرت المحكمة الابتدائية بالقصرين بطاقة إيداع بالسجن في حق عمدة، كان مباشرا لمهامه بإحدى عمادات معتمدية تالة، من أجل “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”.

وحسب ما أوردته اذاعة موزاييك، فإن المحكمة قد أذنت بإبقاء ثلاثة أشخاص من المشتبه بهم في القضية ذاتها، في حالة سراح.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قد أذنت بالاحتفاظ بالعمدة المذكور، منتصف الأسبوع المنقضي، من أجل شبهة “ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”.

بدوره، قرر والي القصرين، بعد الاحتفاظ بالعمدة المباشر لمهامه منذ ما يفوق الخمسة أعوام، إعفاء العمدة المذكور من مهامه.

ووفق المعطيات الاولية، فإن الشبهات تتعلق بمحادثات، بين العمدة المشتبه به، ومجموعة من الأشخاص، على فضاء للتواصل الاجتماعي، في فترة زمنية سابقة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn