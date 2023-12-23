وزارة النقل تضع برنامجا خاصا بمناسبة الانتخابات المحلية

أعلنت وزارة النقل في بلاغ أنها قامت بوضع برنامج خاص لتسهيل التنقل وتأمينه في أفضل الظروف بمناسبة انتخابات المجالس المحلية غدا الأحد 24 ديسمبر 2023، وذلك بالتنسيق مع مؤسساتها الوطنية والجهوية تحت الإشراف.

وخصص البرنامج لتأمين تنقل أعوان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والأسلاك النشيطة، التي ستسهر على احكام تنظيم هذه الانتخابات، وكذلك تسهيل تنقل الناخبين إلى مراكز الاقتراع لأداء واجبهم وخاصة منهم متساكني المناطق الريفية وكبار السن وأصحاب الهمم.

ويأتي هذا الإجراء في إطار العمل بالتوصيات المنبثقة عن جلسات الإعداد المشترك لهذا الحدث الوطني الهام التي انعقدت بوزارة الداخلية.

كما أقر وزير النقل ربيع المجيدي، تكوين لجنة صلب الوزارة للمتابعة والإحاطة والتنسيق مع الادارات الجهوية للنقل والمؤسسات تحت الاشراف والهياكل المعنية والسلط الجهوية والمحلية لضمان تنفيذ برنامج تنقل المعنيين في أفضل الظروف، والتفاعل الايجابي والآني مع الطلبات التي يمكن التوصل بها .

وإلى جانب تسخير حافلات النقل التمومي، قامت الوزارة بتمكين سيارات الاجرة لواج داخل حدود الولاية والتاكسي الجماعي والنقل الريفي من ترخيص استثنائي ليوم الاحد 24 ديسمبر 2023 ، للقيام بسفرات من وإلى مراكز الاقتراع دون التقيد بالمسالك ومناطق الجولان المنصوص عليها ببطاقات الاستغلال.

ودعا وزير النقل كافة العاملين بقطاع النقل العمومي الجماعي المنتظم وغير المنتظم للاشخاص بالتحلي بالجاهزية الكاملة وتمثيل القطاع على أكمل وجه من حيث، حسن الاحاطة والمتابعة واليقظة، حتى يسهم بفاعلية في انجاح هذا الاستحقاق الوطني أسوة بمناسبات سابقة.