إيداع زوجة مرشّح رئاسي سابق السجن بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي..#خبر_عاجل

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ زوجة مرشّح رئاسي سابق، وذلك على خلفية منشور تفتيش صادر في حقّها لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس بخصوص مضمون حكم غيابي جزائي قضى بسجنها مدة 6 أعوام من أجل الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وحسب ما أوردته اذاعة موزاييك فانّ أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بأريانة تمكنوا من إيقاف زوجة مرشّح رئاسي سابق، حيث تبيّن صدور منشور تفتيش في حقها إثر صدور حكم غيابي ضدّها من طرف المحكمة الابتدائية بتونس حيث حوكمت بالسجن مدة ستّة أعوام وذلك من أجل تهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي.

وتقرّر إحالة زوجة المرشح الرئاسي السابق، بحالة تقديم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس والتي قررت إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّها وتعيين موعد للجلسة الاعتراضية على الحكم الغيابي خلال شهر جانفي القادم.