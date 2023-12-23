حادثين جديدين قرب باب المندب..وتحذير للسفن..#خبر_عاجل

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، السبت، إنها تلقت تقارير عن “حادثين جديدين” قرب مضيق باب المندب، قبالة سواحل اليمن.

ووقع الحادث الأول على بعد 45 ميلا بحريا جنوب غربي الصليف، والثاني على بعد 50 ميلا بحريا غربي الحديدة، وهما مدينتان يمنيتان.

وذكر بيان هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السلطات تجري تحقيقا، بينما تم توجيه إرشادات للسفن بتوخي الحذر عند العبور في المنطقة.

وشنت جماعة الحوثي اليمنية هجمات على سفن في المنطقة بالآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن ذلك رد على الهجمات الإسرائيلية العنيفة في قطاع غزة.

وكالات