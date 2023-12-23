عاجل/هبوب رياح قوية..الداخلية تحذر مستعملي الطريق..

دعت وزارة الداخلية مستعملي الطريق إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة، نتيجة هبوب رياح قوية في مختلف ولايات الجمهورية.

وأكّدت الوزارة في بلاغ مروري مساء اليوم السبت، ضرورة التعديل من السرعة وترك مسافة الأمان وملازمة اليمين وعدم وضع أشياء أو امتعة بالعربات تحد من القدرة على التحكم في القيادة.

وأضافت أنّه يتعيّن تثبيت الحاويات والمجرورات باستعمال المزالج الملتوية بالنسبة إلى الشاحنات الثقيلة.

وأشارت وزارة الداخليّة في بلاغها إلى أنّه تمّ وضع كلّ الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لإرشاد مستعملي الطريق ومساعدتهم، حيث يمكنهم عند الضرورة الاتّصال بهواتف النجدة التالية:

– الأمن الوطني: 197

– الحرس الوطني: 193

– الحماية المدنية: 198

– المركز الوطني للارشاد للحرس الوطني: 71.680.448

– إدارة شرطة المرور: 71.343.201