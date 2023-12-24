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قابس/ القبض على مروّج مخدّرات وحرفائه مع حجز صفيحة من مخدّر الزطلة..

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البحر الأزرق/ يقع ترويجها عبر نافذة غرفة مطلّة على الطريق العام ..القبض على مروّجي مخدّرات وحجز صفيحة من الزّطلة !!

2023/12/24 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالمرسى مفادها اندماج نفرين في ترويج المخدّرات بجهة البحر الأزرق لمتساكني الجهة خاصة القصّر منهم، حيث يعمدان إلى بيعها بعد التنسيق مع حرفائهما لتمكينهم منها عبر نافذة غرفة أحدهما المطلة على الطريق العام.

تم إيلاء الموضوع الأهمية اللاّزمة من قبل الوحدات الأمنية المذكورة و مركز الأمن الوطني بالمرسى الغربية، ليقع إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى منزلي المظنون فيهما والقبض عليهما (أحدهما مورط في جريمة سلب)، أين عُثر على #صفيحة من مخدّر القنب الهندي، مبلغ مالي قدره 370 دينار، وعدد 02 هواتف جوالة.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بهما من أجل “ترويج المخدّرات” والأبحاث متواصلة.

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