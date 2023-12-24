عاجل/استشهاد 40 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة..

أعلن تلفزيون فلسطين ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف وسط قطاع غزة إلى 40 شهيدا، إضافة إلى عشرات المصابين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الطائرات والمدفعية الإسرائيلية جددت اليوم الأحد قصفها على مناطق عدة من قطاع غزة، مستهدفة مناطق خان يونس ودير البلح ومخيم النصيرات، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، فضلا عن بقاء العشرات عالقين تحت الركام.

وقد تزامن ذلك مع اقتحام بري لأحياء مدينة غزة وشمال القطاع.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، مساء السبت، أنّ أكثر من 200 فلسطيني قتلوا في غضون 24 ساعة في عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع.

وقالت الوزارة إنّ الحصيلة الإجمالية للضحايا في قطاع غزة، منذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ارتفعت إلى 20258 قتيلاً و53688 جريحاً.

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 13 عسكريا خلال المعارك التي يخوضها في قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.