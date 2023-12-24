رئيس الحكومة أحمد الحشاني يدلي بصوته في انتخابات المجالس المحلية..

أدلى رئيس الحكومة أحمد الحشاني صباح اليوم الأحد بصوته في انتخابات المجالس المحلية بالمدرسة الابتدائية المنزه بالعاصمة وذلك بحضور عدد من الاطارات المرافقة له.

يجدر التذكير أن مكاتب الاقتراع فتحت أبوابها على الساعة الثامنة من صباح اليوم الأحد على كامل تراب الجمهورية.

ويبلغ عدد الأشخاص المخول لهم التصويت في هذه الانتخابات 9 ملايين و106 آلاف ناخب مسجل في سجلات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، للمشاركة في التصويت في انتخابات المجالس المحلية، للاختيار بين 6177 مرشحاً

وقال بوعسكر خلال النقطة الإعلامية التي حضرها عدد من أعضاء هيئة الانتخابات اليوم بالمركز الإعلامي” إن عملية التصويت في الانتخابات المحلية التي انطلقت على الساعة الثامنة صباحا وتتواصل إلى غاية السادسة مساء في 4685 مركز اقتراع موزعين على كامل تراب الجمهورية، تسير بشكل عادي لاستقبال الناخبين التونسيين”.

وبالتوازي مع عملية الانتخاب المباشر لأعضاء المجالس المحلية على مستوى جميع المعتمديات في كامل الجمهورية، انطلقت اليوم بداية من الساعة التاسعة صباحا عملية القرعة لاختيار 279 مرشحا من ذوي الإعاقة. ويخوض غمار السابق الانتخابي عن طريق القرعة 1028 مترشحا من ذوي الإعاقة.