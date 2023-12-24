نسبة إقبال ضعيفة دون تسجيل اخلالات خلال الساعات الأولى من انتخابات ممثلي المجالس المحلية بهذه المراكز..

أكد رئيسا مركزي الاقتراع بمدرستي نهج مرسيليا (التابع للدائرة الانتخابية الحبيب ثامر معتمدية باب بحر تونس واحد) ونهج الهند ( التابع للدائرة الانتخابية الحدائق التابعة لمعتمدية باب بحر) التي افتتحت أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا لاستقبال الناخبين للادلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في المجالس المحلية بان نسبة الإقبال ضعيفة الى حد الساعات الاولى .

وأكد رئيس مكتب الاقتراع بمدرسة نهج مرسيليا بالعاصمة رؤوف بن موسى ان نسبة التصويت لانتخاب ممثلين عن المجالس المحلية يتسم بالنسق البطيء حيث بلغ عدد المنتخبين الى حدود الساعة العاشرة صباحا 85 منتخبا (61 رجل و24 امراة) )من مجموع 6287 مسجلا بالمدرسة الابتدائية نهج مرسيليا اغلبهم من فئة الكهول 35 سنة فما فوق مع عزوف لفئة الشباب .

وقال ان العملية الانتخابية اتسمت وفق تعبيره بالتنظيم الجيد وتمت بسلاسة ودون مشاكل تنظيمية تعيق سيرها ولم تشهد أية إخلالات أو تجاوزات من شأنها التأثير على سير العملية التصويت إلى حد الآن مع تواجد قوات الامن امام مراكز الاقتراع وتأمينها.

و أشار إلى توفير التجهيزات الضرورية وإلى عدم وجود مظاهر للدعاية فضلا عن تعليق قائمات الناخبين خارج مكاتب التصويت مع تواجد للعنصر النسائي ضمن فريق مكاتب التصويت.

وأفاد رئيس مركز الاقتراع بمدرسة نهج الهند نور الدين الجو يني الى تصاعد نسق الانتخابات وتحسن عدد قبول المنتخبين من ساعة الى اخرى الى حدود الساعة العاشرة صباحا وفئة كبار السن أي فوق 55 سنة تعد الفئة الأكثر إقبالا الى حد الساعات الأولى من العملية الانتخابية

واتسمت العملية الانتخابية بمدرستي نهج الهند ونهج مرسيليا بوجود صحافة محلية ودولية ووجود عدد من الملاحظين على غرار “مراقبون ” و”شباب بلا حدود” الذين أكدوا ضعف اقبال الناخبين الى حدود الساعات الاولى من انتخابات المجالس المحلية .

وقبلت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 186 مترشحا للانتخابات المحلية بدائرة تونس واحد، من بينهم 161 شخصا سيخوضون الانتخابات المباشرة والبقية باعتماد آلية القرعة في إطار التمييز الإيجابي لذوي الإعاقة.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن قبول ترشحات 7205 أشخاص من بينهم 1028 مترشحا للقرعة من ذوي الإعاقة.

ويبلغ العدد الجملي للناخبين 9 ملايين و79 ألفا و271 ناخبا، 51 بالمائة منهم من الإناث وينتمي 47 بالمائة منهم إلى الفئة العمرية ما بين 36 و60 سنة وستسفر الانتخابات المحلية عن انتخاب 279 مجلسا محليا تضم 2434 عضوا.

.وسيكون الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية يوم 27 ديسمبر الحالي والإعلان بعد الخضوع لفترة النزاعات أمام المحكمة الإدارية وبعد صدور الاحكام الباتة عن الأحكام النهائية في أجل أقصاه 27 جانفي 2024، تليها مباشرة الدورة الثانية في الدوائر الانتخابية التي لا يفوز فيها مترشح بالأغلبية المطلقة.