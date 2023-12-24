المنصري يكشف عن موعد الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية وتركيز الغرفة البرلمانية الثانية..#خبر_عاجل

قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إنه سيقع الإعلان رسميا عن النتائج الأولية لانتخاب أعضاء المجالس المحلية سواء بشكل مباشر أو عن طريق القرعة المخصصة لذوي الإعاقة على مستوى المعتمديات في كامل البلاد في أجل أقصاه يوم 27 ديسمبر الجاري.

وأكد في تصريح ل(وات) أنه من المرجح تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة البرلمانية الثانية) نهاية مارس المقبل أو مطلع أفريل القادم، بعد استكمال مسار الانتخابات وانتهاء مرحلة الطعون والإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجالس المحلية وبعد الانتهاء من اختيار أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس الأقاليم.

وبعد انتخاب أعضاء المجالس المحلية عن طريق الانتخاب المباشر وعن طريق لقرعة لذوي الإعاقة، سيتمّ، وفق المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بانتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تنظيم قرعة بين الأعضاء المنتخبين بالمجالس المحلية لعضوية المجالس الجهوية تحت إشراف هيئة الانتخابات.

وبعد تركيز المجالس الجهوية ينتخب أعضاء كل مجلس جهوي من بينهم ممثلا واحدا بمجلس الإقليم. ثم ينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا من بينهم لتمثيل الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.