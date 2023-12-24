عاجل/بالأرقام: آخر مستجدات نسبة المشاركة في التصويت للانتخابات المحلية..

بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع خلال الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية، الى حدود الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الأحد، 68ر7 بالمائة، وذلك قبل ثلاث ساعات من غلق مراكز الاقتراع، وفق ما أفاد به رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

وتوقّع بوعسكر، خلال النقطة الاعلامية الثالثة المنعقدة بقصر الرياضة بالمنزه ” القبّة”، أن ترتفع نسبة الاقبال على الاقتراع في الساعات الثلاث المتبقية من التصويت، مضيفا ان تحرّك فئة الشباب سيكون له أثر في الترفيع في نسبة الاقبال ، باعتبار أنهم اعتادوا التصويت في آخر الساعات، وفق تقديره.

من جهته، ذكر عضو الهيئة بلقاسم العياشي، في تصريح ل (وات)، ان المجالس المحلّية يقتصر دورها على لعب دور تشريعي في المجال التنموي دون سواه من المجالات، نافيا أن تكون المجالس المحلية المنتخبة بديلا عن المعتمدين ، مبينا أن المعتمدين سيحتفظون بوظيفتهم كمسؤولين في جهاز الدولة يخضعون لاشراف وزارة الداخلية، في حين يسند الدور التشريعي في المجال التنموي للمجالس المحلية، أما دور الادارة فيكون اسناد التسهيلات وتوفير المقرات للمجالس المحلية حتى تقوم بدورها في رعاية شؤون التنمية على نطاق محليّ.

في سياق آخر، صرح عضو الهيئة، بأن الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية تتسم بميزات أهمها إعادة تركيز المجالس المحلية عبر الانتخاب على الأفراد بعدما كانت هذه المجالس بالتعيين طيلة عقود من الزمن في تونس، مشيرا الى أن تنيظم هذه الانتخابات كان مسبوقا باعداد تقسيم ترابي للعمادات كانت الهيئة طرفا في اعداده بدعم وتنسيق بالخصوص من وزارة الدفاع الوطني ومركز الاستشعار عن بعد والمعهد الوطني للاحصاء.