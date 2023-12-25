رسميا : هذه النسبة العامة للإقبال على التصويت في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية..

بلغت النسبة العامة للإقبال على التصويت في الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية، مع إغلاق مكاتب الاقتراع على الساعة السادسة من مساء الأحد، 11،66 بالمائة، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر.

وأضاف بوعسكر، في ندوة صحفية عقدتها الهيئة بالمركز الإعلامي بقصر الرياضة بالمنزه، أن العدد الجملي للمقترعين بلغ امس الأحد مليونا (1) و59 ألفا و4 مقترعين من مجموع عدد المسجلين البالغ عددهم 9 ملايين و80 ألفا و987 مسجلا.

ووصف رئيس الهيئة نسبة الإقبال على التصويت بـ”المحترمة”، مشيرا إلى أنها فاقت نسبة الإقبال في الدور الأول من الانتخابات التشريعية لسنة 2022.

وأوضح أن العدد الجملي للمقترعين توزع حسب الجنس بين 32،37 بالمائة من النساء و 67،63 بالمائة من الرجال.

أما من حيث توزيع المقترعين حسب الفئة العمرية، فقد حازت الفئة العمرية 36-60 سنة قرابة نصف عدد المقترعين، أي ما نسبته 50،15 بالمائة، فيما بلغت نسبة القترعين من الفئة العمرية أقل من 35 سنة 19،51 بالمائة، وبلغت نسبة المقترعين من الفئة العمرية أكثر من 60 سنة ما نسبته 30،33 بالمائة.

وبخصوص القرعة التي تم تنظيمها اليوم الأحد بكافة مقرات الهيئات الفرعية بالتزامن مع عملية التصويت، فقد أفضت إلى اختيار 279 عضو مجلس محلي من ذوي الإعاقة من بين 1028 مترشحا، من بينهم 37 إمرأة، بنسبة بلغت 13،3 بالمائة، و242 رجلا، بنسبة بلغت 86،7 بالمائة، وفق ذات المصدر.

وأوضح بوعسكر، في هذا السياق، أن العملية جرت بشكل سلس بحضور ممثلي الهيئات الفرعية وعدول تنفيذ قاموا بتحرير محاضر رسمية في الغرض بالإضافة إلى حضور ممثلي المجتمع المدني وووسائل الإعلام.

وأفاد بشأن توزيع الفائزين عن طريق القرعة من ذوي الإعاقة حسب الفئة العمرية، بأن الفئة العمرية 36-60 سنة حازت على نسبة 59،1 بالمائة، فيما بلغت نسبة الفائزين بعضوية المجالس المحلية من ذوي الإعاقة من الفئة العمرية أقل من 35 سنة 30،1 بالمائة وبلغت نسبة الفئة العمرية أكثر من 60 سنة ما نسبته 10،8 بالمائة.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة، وفق ما نصت عليه الروزنامة والقانون الانتخابي، عن النتائج الرسمية الأولية لانتخابات المجالس المحلية قبل انتهاء يوم 27 ديسمبر الجاري، وسيتم حينئذ التعرف على عدد الدوائر التي سيتم فيها تنظيم دور ثان، ليتم لاحقا فسح المجال أمام طعون الدور الأول.

وبمجرد صدور الأحكام الباتة من المحكمة الإدارية في طورين سينعقد مجلس الهيئة ليقرر موعد الدور الثاني الذي سيكون في غضون 15 يوما من الإعلان عن نتائج النهائية للدور الأول، الذي سيكون في حدود آخر جانفي أو بداية فيفري المقبلين، وفق ما أعلنه بوعسكر.

وأكد بوعسكر أن تركيز كافة المجالس المحلية سيتم حال استيفاء طعون الدور الثاني لتقوم الهيئة لاحقا بتنظيم القرعة لاختيار من يمثل المجلس المحلي في المجلس الجهوي ثم يتم الاعلان عن تركيبة المجالس الجهوية ودعوتها لعقد جلسات انتخابية تحت إشراف الهيئة لانتخاب من يمثل المجلس الجهوي في مجلس الإقليم والمجلس الوطني للأقاليم والجهات.

وسينتهي المسار بتركيز الغرفة التشريعية الثانية، وهي المجلس الوطني للجهات والأقاليم، حسب ما نص عليه الدستور، الذي رجح بوعسكر أن يكون في غضون الربيع المقبل في شكل “غرفة مكتملة دون أي مقعد شاغر”.