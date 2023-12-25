البطولة الاسبانية تفقد خدمات 33 لاعبا خلال نهائيات كأس افريقيا للأمم كوت ديفوار 2024



كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين أنّ البطولة الاسبانية لكرة القدم ستفقد خدمات 33 لاعبا خلال فعاليات البطولة الافريقية للأمم 2023 (المؤجلة الى 2024) المقررة بكوت ديفوار في الفترة الممتدة من 13 جانفي الى 11 فيفري القادمين.

وأوضحت صحيفة “آس” الإسبانية ان البطولة الإسبانية ستخسر 33 لاعبا وهو عدد اللاعبين الأكبر خلال البطولات الأفريقية التي أقيمت خلال العقد الحالي في النسخ الثلاث السابقة”.

وأضافت ذات الصحيفة ان اللاعبين الذين سيغيبون عن البطولة الإسبانية بسبب كأس أمم أفريقيا خلال الفترة المذكورة سيمثلون كل الأندية باستثناء ريال مدريد وبرشلونة وخيتافي وأوساسونا” موضحة” ان العناصر التي ستشارك في كأس أفريقيا ستغيب عن كأس السوبر الإسباني والدور ثمن وربع النهائي وذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا”.

ومن المقرر أن يغيب اللاعبون عن الجولات 20 و21 و22 و23 و24 من الليغا، وربما عن الجولتين 18 و19 وذهاب الدور ثمن النهائي من رابطة ابطال اوروبا في حالة استدعائهم من قبل منتخباتهم قبل فترة من انطلاق منافسات بطولة افريقيا.

واوضحت الصحيفة انه في كأس أمم أفريقيا 2021 التي أقيمت عام 2022 بسبب وباء كورونا غاب عن الليغا 11 لاعبا آنذاك وفي 2019 غاب 12 لاعبا بينما نسخة 2017 غاب عنها 10 لاعبين.