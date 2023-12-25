بوعسكر يقدّم توقعاته لنسبة الإقبال في الانتخابات الرئاسية 2024

أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أنه خلافا لما يتم الحديث عنه بخصوص تأجيل الانتخابات، فان الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها خلال خريف 2024.

وتوقع بوعسكر في حوار مع اذاعة شمس أف أم، اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، أن يتجاوز عدد المشاركين في الانتخابات الرئاسية، عدد المقترعين في الانتخابات المحلية بكثير، لافتا إلى أن التونسي يقبل أكثر على الاستحقاقات الوطنية.

هذا وأشار بوعسكر إلى أنه مازال من المبكر الحديث عن الشروع في الإعداد لإجراء هذه الانتخابات.

يذكر ان نسبة الاقبال على انتخابات المجالس المحلية الت انتظمت امس الاحد، قدبلغت 11.66 بالمائة.