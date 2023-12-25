حجز 300 قرص “اكستازي” بحوزة شابين!

افادت الادارة العامة للامن الوطني في بلاغ اليوم الاثنين،انه إثر توفّر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة للشرطة العدلية سوسة الشمالية مفادها تحوّز نفرين على متن دراجة نارية ثقيلة لكمية من الأقراص المخدّرة وينويان تسليمها لنفر ثالث بغاية ترويجها بالجهة.

تمكنت الوحدات الامنية المذكورة من القبض على هذا الأخير الذي كان ينوي تسلّم الأقراص المخدرة، واستدراج الطرفان الرئيسيان والقبض عليهما بعد نصب كمين لهما، وبتفتيشهما عُثر بحوتهما على كيس بلاستيكي يحتوي على عدد 300 قرص مخدّر نوع إكستازي.

وباستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف من أجل “مسك واستهلاك وترويج أقراص مخدرة” والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة.