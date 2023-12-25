قبول 561 طفلا من ذوي طيف التوحد بمؤسسات الطفولة المبكرة من جملة 598 خلال السنة التربوية الحالية

أكّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى اليوم الاثنين، خلال جلسة عمل خُصصت للنظر في تقدّم تنفيذ برنامج دمج الأطفال ذوي طيف التوحد بمؤسسات الطفولة المبكّرة، أنّه تمّ قبول 561 طفلا للانتفاع بهذا البرنامج من جملة 598 ملفا واردا خلال هذه السنة مقابل انتفاع 314 طفلا خلال السنة المنقضية وفق بلاغ للوزارة.

ودعت الوزيرة إلى ضرورة تكثيف الجهود لبلوغ طاقة الاستيعاب المبرمجة لسنة 2024 التي تصل إلى 700 طفل منتفع وأضافت أنّ عدد المستفيدين شمل مختلف ولايات الجمهوريّة حيث حظيت ولاية القيروان بأكبر عدد بـ 77 طفلا من ذوي اضطراب التوحّد، تلتها ولاية القصرين بـ45 طفلا وولاية سيدي بوزيد بـ30 طفلا ثمّ ولايات زغوان بـ29 طفلا وبن عروس بـ28 وقبلي بـ 27 طفلا وبنزرت بـ 26 طفلا.

وأشارت إلى أن النسخة الرقميّة من دليل المربيّ “نحو دمج الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في مؤسسات الطفولة” الذي تشرف عليه الوزارة بالتعاون مع الجمعيّة التونسيّة للطب النفسي للأطفال والمراهقين ، لفائدة مهنيّي الطفولة ستمكّن من مزيد التعريف بمضمون هذا الدليل الذي يعدّ الأول من نوعه ويوفّر بيانات وشروحات تفصيليّة ومبسّطة حول اضطراب طيف التوحّد وأعراضه وكيفيّة تشخيص أعراضه وخصائص الأطفال المصابين به وكيفيّة استقبالهم ومرافقتهم بمؤسسات الطفولة المبكّرة الدامجة.

وأكّدت الوزيرة أنّ برنامج دمج الأطفال ذوي طيف التوحد بمؤسسات الطفولة المبكّرة يكرّس الدور الاجتماعي للدولة ويهدف إلى تفعيل حقهم في الالتحاق بخدمات وبرامج الطفولة المبكرة دامجة ذات جودة.

وتتكفل الدولة بخلاص معاليم التربية ما قبل المدرسيّة للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد والمساعدة على إدماجهم من خلال تحويل منح رياض الأطفال المشاركة في البرنامج بقيمة 100د لخلاص معاليم المؤسسة التربوية و100د لخلاص معاليم مقوم النطق أو أخصائي العلاج الوظيفي حسب حاجة الطفل.

ولفتت الوزارةإلى أنه تم في إطار تنفيذ هذا البرنامج إمضاء المنشور المشترك بين وزارتي الأسرة والصحة في 2 ديسمبر 2022 حول صيغ قبول الأطفال ذوي طيف التوحّد بمؤسسات الطفولة المبكرة.