عاجل/ الإطاحة بوفاق إجرامي مختص في تدليس العملة التونسية (تفاصيل)

تمكنت الوحدات الاستعلاماتية بإقليمي الحرس الوطني بمدنين وتطاوين من الإطاحة بوفاق إجرامي مختص في تدليس العملة التونسية، حسبما افادت به الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ اليوم الاثنين.

حيث وعلى إثر مباشرة الوحدات الإستعلاماتية بمنطقة الحرس بمدنين البحث في قضية عدلية موضوعها “تدليس عملة ورقية رائجة بالبلاد التونسية” وحجز ورقة نقدية من فئة 50 دينار مزيفة تضرر فيها نفر أصيل الجهة من طرف نفرين أصيلي بنقردان، تم إلقاء القبض عليهما كما إعترفا وأنهما يتحوزان على مبلغ مالي آخر مزيف.

وبعد استشارة النيابة العمومية داهمت الوحدات الاستعلاماتية بإقليم مدنين وتطاوين بمشاركة دورية تابعة لفرقة التدخلات السريعة، منزل المشتبه به أين تم حجز 161 ورقة نقدية من فئة 50 دينارا مزيفة مخبأة بإحكام بمحيط المنزل .

وهذا وباستشارة النيابة العمومية أذنت بمباشرة قضية عدلية ” تدليس عملة ورقية رائجة بالبلاد التونسية والمشاركة في وضعها وعرضها وهي مدلسة” والاحتفاظ بالشخصين ذوي الشبهة.